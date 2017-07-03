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Культура

Вдвое увеличилось финансирование культуры в Псковской области

Финансирование культуры по сравнению с начальными цифрами бюджета, принятого в конце 2016 года, увеличилось вдвое. Об этом сообщила председатель регионального госкомитета по культуре Жанна Малышева на заседании администрации Псковской области 6 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Жанны Малышевой, финансирование культуры увеличилось на 531 млн рублей, то есть удвоилось от принятого в конце прошлого года бюджета

В частности, 6 млн рублей составили субсидии Великолукскому театру, 3 млн рублей предусмотрено на приобретение музыкальных инструментов для школы искусств, на подключение  учреждений культуры к сети интернет, поддержку лучших работников. На внутренний туризм, в том числе на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове, выделены 236 млн рублей. Порядка 27 млн рублей направлены на завершение  пристройки к Дому культуры в Бежаницах, работы там планируется окончить к концу года.

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