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Общество

Местный житель застрелил собутыльника из обреза в Пыталово

В Пыталовском районе сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в совершении убийства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 4 июля в 23:00 в Пыталово у дома  по улице  Красноармейской был обнаружен  труп  47-летнего мужчины  с огнестрельным ранением в области грудной клетки.

Вскоре полицейские «по горячим следам» установили подозреваемого. Им оказался 56-летний местный житель. Полиция изъяла у мужчины обрез ружья. По имеющимся данным, во время распития спиртного между мужчинами произошла ссора, которая и привела к преступлению.

В настоящее время Островский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводит необходимые следственные действия.

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