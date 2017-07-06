Местный житель застрелил собутыльника из обреза в Пыталово

11:29, 06 июля 2017, ПАИ

В Пыталовском районе сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в совершении убийства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 4 июля в 23:00 в Пыталово у дома по улице Красноармейской был обнаружен труп 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области грудной клетки.

Вскоре полицейские «по горячим следам» установили подозреваемого. Им оказался 56-летний местный житель. Полиция изъяла у мужчины обрез ружья. По имеющимся данным, во время распития спиртного между мужчинами произошла ссора, которая и привела к преступлению.

В настоящее время Островский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводит необходимые следственные действия.