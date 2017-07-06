В госпрограмму Псковской области по развитию спорта внесли изменения в оответствии с новыми целевыми показателями

11:28, 06 июля 2017, ПАИ

В Государственную программу Псковской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы» в целях корректировки целевых показателей программы и приведения финансирования программы в соответствие с региональным бюджетом внесли поправки и изменения. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания администрации региона.

Председатель областного комитета по физкультуре и спорту Иван Штылин, выступавший докладчиком по вопросу, пояснил, что в программу добавлены два новых целевых индикатора. Один из них – это доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физкультуры и спорта. Второй - доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся.

По его словам, наличие данных целевых индикаторов в программе является необходимым условием для участия в распределении субсидий из федерального бюджета на развитие базовых видов спорта.

Кроме того, проведена корректировка финансирования мероприятий в 2016 году в соответствии с областным бюджетом 2016 года. Всего из областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделяется 166 млн 131 тыс рублей, из федерального бюджета - 78 010 тыс рублей. Иван Штылин подчеркнул, что вносимые изменения в программу не потребуют в 2017 году дополнительных средств из бюджета области.