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Общество

В госпрограмму Псковской области по развитию спорта внесли изменения в оответствии с новыми целевыми показателями

В Государственную программу Псковской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы» в целях корректировки целевых показателей программы и приведения финансирования программы в соответствие с региональным бюджетом внесли поправки и изменения. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания администрации региона.

Председатель областного комитета по физкультуре и спорту Иван Штылин, выступавший докладчиком по вопросу, пояснил, что в программу добавлены два новых целевых индикатора. Один из них – это доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физкультуры и спорта. Второй -  доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся.

По его словам, наличие данных целевых индикаторов в программе является необходимым условием для участия в распределении субсидий из федерального бюджета на развитие базовых видов спорта.

Кроме того, проведена корректировка финансирования мероприятий в 2016 году в соответствии с областным бюджетом 2016 года. Всего из областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделяется 166 млн 131 тыс рублей, из федерального бюджета - 78 010 тыс рублей. Иван Штылин подчеркнул, что вносимые изменения в программу не потребуют в 2017 году дополнительных средств из бюджета области.

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