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Общество

Региональные субсидии будут получать псковские НКО, не имеющие задолженностей

Субсидии из регионального бюджета должны получать только те некоммерческие организации, которые не имеют задолженностей. Такое мнение озвучил сегодня, 6 июля, на заседании администрации Псковской области губернатор Андрей Турчак. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, поводом стало обсуждение проекта постановления администрации «О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации, в целях возмещения затрат в связи с предоставлением реабилитационных услуг гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, с использованием сертификата».

«Мы не можем принять это постановление, пока не будут внесены изменения. По всем отраслям - везде, где вы распределяете хотя бы рубль,  это требование должно быть учтено», - заметил глава региона, обращаясь к руководителю управления соцзащиты области Армену Мнацаканяну, выступавшему докладчиком по вопросу. В итоге рассмотрение вопроса перенесли.

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