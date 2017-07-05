31 раз на ликвидацию последний ДТП выезжали псковские сотрудники МЧС за семь дней

13:14, 06 июля 2017, ПАИ

С 29 июня по 5 июля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 31 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых два человека погибли, 32 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В трёх случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период специалисты деблокировали двух погибших. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.