Школьные ГОСТы чудесные (ВИДЕО)
Вход по карточкам, на каждой парте ноутбук, лифты на аккумуляторах, мягкие стены и огромный кинозал - на окраине Пскова готовится к открытию новая школа. Событие для города большое — учебное заведение в областном центре построили впервые за 25 лет. Рассчитана инженерно-лингвистическая гимназия, в первую очередь, на 1350 школьников, живущих в новом микрорайоне - он стремительно растет рядом. Псковское агентство информации одним из первых увидело новую гимназию изнутри и ответственно заявляет — такого в регионе еще не было.