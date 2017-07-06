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Школьные ГОСТы чудесные (ВИДЕО)

Вход по карточкам, на каждой парте ноутбук, лифты на аккумуляторах, мягкие стены и огромный кинозал - на окраине Пскова готовится к открытию новая школа. Событие для города большое — учебное заведение в областном центре построили впервые за 25 лет. Рассчитана инженерно-лингвистическая гимназия, в первую очередь, на 1350 школьников, живущих в новом микрорайоне - он стремительно растет рядом. Псковское агентство информации одним из первых увидело новую гимназию изнутри и ответственно заявляет — такого в регионе еще не было.

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