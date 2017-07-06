Псковичи приняли участие в XX Открытых региональных соревнованиях по спасательному многоборью

16:34, 06 июля 2017, ПАИ

5 июля в Вологодской области стартовали XX Открытые региональные соревнования по многоборью спасателей поисково-спасательных формирований МЧС России. Старт соревнованиям дал Герой России, Заслуженный спасатель Российской Федерации Юрий Воробьев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Соревнования на Кубок Юрия Воробьева стали традиционными и проводятся в Вытегре девятый год подряд. В этом году в них принимают участие 22 команды, в том числе и команда аварийно-спасательной службы Псковской области. В Вытегру съехались не только представители Северо-Западного региона, но и гости из Удмуртии, Ставрополя, Дагестана, Республики Северная Осетия – Алания, Тюменской области.

«Особенно важно, что в этих соревнованиях выступают одновременно профессионалы, добровольцы и студенты, – отметил Юрий Воробьев. – Мы ждем, чтобы повысилось мастерство, подрастающее поколение лучше узнали профессию спасателя, знали и чтили традиции спасательного братства».

В первый день соревнований был дан старт командной кросс-эстафете 6х3000 метров. Дистанция проходила по трассе детского образовательного центра «Корабелы Прионежья». Среди профессиональных команд первыми финишную черту преодолели спортсмены сборной команды «Спас-Коми». По итогам кросса команда Псковской области заняла шестое место.

«Впереди спортсменов ждут 10 дней упорной борьбы на этапах за командную победу в соревнованиях», - отметили в ведомстве.