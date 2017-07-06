18 футболистов на Первенство России среди клубов ПФЛ заявило руководство «Луки-Энергии»

13:28, 06 июля 2017, ПАИ

5 июля в Доме футбола прошёл первый этап заявочной кампании в Профессиональную футбольную Лигу от ФК «Луки-Энергия». Руководство клуба заявило 18 спортсменов для участия в ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди клубов ПФЛ и Кубка России по футболу в сезоне-2017/18. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В первый заявочный лист вошли: Александр Алексеев, Сергей Бабакин, Виталий Бения, Гавриил Гаврюшин, Виталий Диков, Павел Домрачев, Артём Егоров, Павел Железняков, Артём Звонарёв, Сергей Киселёв, Евгений Лосев, Евгений Малофеев, Пароник Овсепян, Иван Овсянкин, Николай Райченко, Вячеслав Раков, Александр Смирнов, Олег Шмойлов.

Руководство «Луки-Энергии», продолжая своё участие в заявочной кампании, продолжает подготовку договорных и контрактных документов по футболистам, не вошедшим в первый заявочный лист.