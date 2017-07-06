Показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» стартует 6 июля в кинотеатрах России

13:37, 06 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 6 июля, в российских кинотеатрах стартует показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии», который приурочен к десятилетию Всероссийского праздника День семьи, любви и верности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сюжет фильма основан на жизни православных святых Петра и Февронии Муромских-покровителей семьи, любви и верности. «XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий», - говорится в описании мультфильма.

Картина создавалась семь лет по технологии рисованной анимации, когда каждый кадр прорисовывается художниками отдельно. Кроме того, в мультфильме прозвучит новый хит Валерии «История любви».

Псковичи смогут посмотреть мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» в кинотеатре «Мираж» (ТРК «Акваполис»). До конца недели будет по одному сеансу картины в день. Начало в 13:00.