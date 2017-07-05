Почти 54 тонны польских яблок уничтожены в Себеже
5 июля на полигоне твердых бытовых отходов в городе Себеже механическим способом были уничтожены три партии свежих яблок, выращенных в Польше и незаконно ввезенных на территорию России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Общий вес санкционных фруктов составил почти 54 тонны. Грузы перемещались без сопроводительных документов.
Подкарантинная продукция была задержана ранее на территории Псковской области в результате проведения совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом товаров из Белоруссии.