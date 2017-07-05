Контрольно-счетную палату потребовала создать прокуратура в Дедовичском районе

13:51, 06 июля 2017, ПАИ

В Дедовичском районе прокуратура потребовала создать Контрольно-счетную палату. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что КСП не создана и не функционирует, внешний муниципальный финансовый контроль не осуществляется, проверка годового отчета об исполнении местного бюджета не проводится.

«Отсутствие в муниципальном образовании «Дедовичский район» контрольно-счетного органа приводит к не осуществлению контроля за исполнением местного бюджета, за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, не проведению экспертизы проектов местного бюджета, отсутствию информации о ходе исполнения местного бюджета и о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также не проведению в пределах полномочий мероприятий, направленных на противодействие коррупции», - отметили в надзорном ведомстве.

В этой связи в суд было направлено исковое заявление о признании незаконным бездействие Собрания депутатов Дедовичского района. Иск удовлетворен, на представительный орган муниципального образования возложена обязанность по созданию контрольно-счетного органа.