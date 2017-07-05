0
16:30
Псковская область вошла в список пилотных регионов для внедрения Регионального экспортного стандарта
16:22
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве
15:01
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
12:56
Колбаса из Псковской области заняла первое место в «Контрольной закупке» Первого канала
09:40
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
16:19
Путин утвердил поправки в бюджет-2017, снижающие дефицит до 2,1% ВВП
15:43
В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек
Еще новости
Экономика

Контрольно-счетную палату потребовала создать прокуратура в Дедовичском районе

В Дедовичском районе прокуратура потребовала создать Контрольно-счетную палату. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что КСП не создана и не функционирует, внешний муниципальный финансовый контроль не осуществляется, проверка годового отчета об исполнении местного бюджета не проводится.

«Отсутствие в муниципальном образовании «Дедовичский район» контрольно-счетного органа приводит к не осуществлению контроля за исполнением местного бюджета, за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, не проведению экспертизы проектов местного бюджета,  отсутствию информации о ходе исполнения местного бюджета и о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также не проведению в пределах полномочий мероприятий, направленных на противодействие коррупции», - отметили в надзорном ведомстве.

В этой связи в суд было направлено исковое заявление о признании незаконным бездействие Собрания депутатов Дедовичского района. Иск удовлетворен, на представительный орган муниципального образования возложена обязанность по созданию контрольно-счетного органа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область вошла в список пилотных регионов для внедрения Регионального экспортного стандарта
05 июля 2017
Псковская область вошла в список пилотных регионов для внедрения Регионального экспортного стандарта
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве
04 июля 2017
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве 18
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
04 июля 2017
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Колбаса из Псковской области заняла первое место в «Контрольной закупке» Первого канала
04 июля 2017
Колбаса из Псковской области заняла первое место в «Контрольной закупке» Первого канала 6
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
03 июля 2017
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
Путин утвердил поправки в бюджет-2017, снижающие дефицит до 2,1% ВВП
02 июля 2017
Путин утвердил поправки в бюджет-2017, снижающие дефицит до 2,1% ВВП
В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек
30 июня 2017
В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек 5
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 июня 2017
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...