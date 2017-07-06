Жители микрорайона «Кресты» пожаловались Елене Бибиковой на работу управляющей компании

14:14, 06 июля 2017, ПАИ

Жители микрорайона «Кресты» обратились с жалобами на работу управляющей компании ООО «Сервис» к члену Совета Федерации Елене Бибиковой на приеме в Общественной приемной партии «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе аппарата сенатора.

По мнению жителей, управляющая организация, обслуживающая их дома, не справляется со своими обязанностями, директор не дает собственникам полного и четкого ответа на их запросы о доходах и расходах, о том, как и куда были потрачены средства. Елена Бибикова со свой стороны сообщила, что поможет организовать совместную встречу жителей микрорайона с представителями городской и областной власти и представителями УК, чтобы разработать план и сроки решения накопившихся коммунальных проблем.

Кроме того, к сенатору обратился пскович с проблемами малого бизнеса. Одна из них касалась лицензирования розничной торговли алкогольной продукции. Сейчас крупные федеральные торговые сети, и владелец небольшого сельского магазина платят одинаковую сумму за лицензию — 65 тысяч. По словам псковича, это несправедливо и нужно ввести дифференцированный подход.

Еще одну проблему, которую обозначил пскович - введение онлайн-касс в сельских магазинах. Во многих населенных пунктах на селе отсутствует интернет и в таких онлайн-кассах нет никакого смысла, пскович попросил сенатора обратить внимание на эту проблему. Елена Бибикова ответила, что проработает этот вопрос в Совете Федерации.

Кроме того, в ходе приема к парламентарию обратились жители Пскова с вопросами о возрасте выхода на пенсию жен военнослужащих, являющихся медработниками, а также о ремонте перекрестка улицы Вокзальной и Советской Армии, а также дороги, ведущей от деревни Большая Толба до причала, откуда отправляются катера на остров Залита. Псковичей беспокоит, что на остров идет большой поток паломников со всего мира и они вынуждены передвигаться по «убитой» дороге. Елена Бибикова сообщила, что все вопросы острые и по каждому из них будет принято решение.