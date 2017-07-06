Прокурор области встретится с жителями Новосокольнического района
В июле прокурор Псковской области Сергей Белов примет граждан в Новосокольническом районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Встреча пройдет в прокуратуре района, расположенной по адресу: город Новосокольники, улица Тихмянова, 24.
Чтобы стать ее участником, необходимо в срок до 14 июля обратиться к исполняющему обязанности прокурора Новосокольнического района Михаилу Паршину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.