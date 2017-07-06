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Общество

Псков вошел в топ-15 самых популярных у туристов городов по итогам полугодия

Псков вошел в топ-15 самых популярных у туристов городов по итогам полугодия. Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

В список попали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Кисловодск, Вологда, Владимир, Псков, Великий Новгород, Кострома и Тверь.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения за первые шесть месяцев 2017 года.

По данным агентства «ТурСтат», в среднем туристы тратили на проживание в российских гостинцах 3,2 тыс. рублей в сутки и останавливались на три ночи, а в Пскове - на 1,5 ночи (2,8 тыс. рублей).

Дороже всего путешествинникам обошлось побывать в Сочи (3,7 тыс. рублей в сутки), дешевле всего — в Нижнем Новгороде (2,6 тыс. рублей в сутки).

По прогнозам «ТурСтата», в 2017 году внутренний туризм в России вырастет на 4-5% по сравнению с прошлым годом.

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