Документооборот между органами исполнительной власти и Фондом капремонта станет электронным

14:38, 06 июля 2017, ПАИ

В Псковской области изменится формат документооборота между органами исполнительной власти региона и региональным оператором — Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при контроле над его деятельностью и целевым расходованием средств, сформированных за счет взносов на капремонт. Поправки в регулирующие документы были приняты в среду, 6 июля, на заседании администрации региона под председательством губернатора Андрея Турчака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Как рассказал председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, теперь контролирующий орган может направлять акт проверки руководителю или уполномоченному представителю проверяемого органа в электронном виде, подтвержденный электронной подписью. Ранее эти документы отправлялись только на бумажном носителе.

В ходе обсуждения губернатор Андрей Турчак поинтересовался у генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Сергея Макарченко о том, какие меры Фонд принимает, чтобы обезопасить себя и объекты капитального ремонта от недобросовестных подрядчиков. Он напомнил, что несколько домов в Печорах, вошедшие в план капремонта на 2016 — 2017 годы, потеряли около 8 месяцев из-за не выполнившей свои обязательства подрядной организации. «Какие меры вы предполагаете предпринять, чтобы таких пустышек больше не допускать и не срывать сроки?» — спросил глава региона.

Сергей Макарченко рассказал, что с октября прошлого года вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно которому право участия в аукционах имеют только те подрядчики, которые входят в реестр добросовестных. По его словам, аналогичная ситуация с тем же подрядчиком произошла и в Плюссе. Сейчас с организацией расторгнут договор, и подрядчик попал в федеральный реестр недобросовестных, что исключает возможность его дальнейшего участия в подобных проектах, пояснил Сергей Макарченко.