Собаки псковской ИК-6 оказались лучшими в соревнованиях по поиску наркотиков

14:31, 06 июля 2017, ПАИ

На базе ИК-6 прошли соревнования кинологов со специальными собаками по поиску наркотических и психотропных веществ на первенство УФСИН России по Псковской области. В соревнованиях приняли участие команды кинологов практически всех учреждений уголовно-исполнительной системы области. В этом году мероприятие проводилось в шестой раз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Судейскую коллегию соревнований возглавил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Александр Соловьев, также в ее состав вошли начальник кинологической службы ведомства Александр Филиппов и руководитель Псковского отделения сообщества поддержки и развития канис-терапии Елена Балыкова.

Программа первенства включала в себя и теоретическую, и практическую часть. Участники пробовали свои силы в 5 видах испытаний, в соревновательный перечень в этом году добавился новый вид поиска - поиск наркотического вещества на местности. Помимо него, специалистам-кинологам и их четвероногим напарникам предстояло доказать свое мастерство еще в четырех испытаниях: поиск на транспорте, в помещении, в багаже и на человеке.

По итогам соревнований победу в командном зачете одержали кинологи ИК-6, серебряным призером стала команда СИЗО-2, на третьем месте оказались специалисты из ИК-3.

Кроме того, судейской коллегией в каждой отдельной номинации были названы лучшие представители. Так, в поиске в помещении, на человеке и на транспорте лучшим оказались старший инструктор кинологической группы ИК-6 Андрей Федотов со своей служебной собакой Лорд, в поиске на местности лидерами оказались представители СИЗО-2 Анжелика Алексеева и ее собака Умма, а в поиске на багаже отличились старший инструктор-кинолог ИК-3 Олег Абрамов и его помощник Цезарь.

«Специальные собаки по поиску наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров являются наиболее эффективным специальным средством для борьбы с проникновением наркотических веществ и их производимых в учреждения УИС области», - подвел итоги встречи заместитель начальника УФСИН Александр Соловьев.