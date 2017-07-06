Небольшой дождь и до +19 прогнозируют псковские синоптики 7 июля

17:40, 06 июля 2017, ПАИ

7 июля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +5…+10 градусов, днем: +14…+19.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.