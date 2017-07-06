Четвёртая поликлиника

16:27, 06 июля 2017, ПАИ

В скором времени, а точнее 11 июля, облегчатся медицинские мытарства части жителей Пскова и области. В этот день на втором этаже в здании на Советской, 52 откроется современный медицинский центр «Лидер». Не очередной, как можно было бы подумать. От прочих его будет отличать наличие целого спектра дополнительных услуг, сопоставимых с тем, что могут предложить другие поликлинические учреждения региона.

Псковский «Лидер» входит в число 12 филиалов медицинского холдинга, представленного в восьми субъектах России. Головной офис центра находится в Рязани.

Профильным направлением деятельности медицинского центра станет проведение медицинских профилактических осмотров сотрудников предприятий и организаций. Для этого здесь есть всё необходимое стационарное и мобильное оборудование: УЗИ-аппарат, мобильное гинекологическое кресло и т. д. Для выезда на предприятия, в том числе, имеется собственный автобус.

Специалисты «Лидера» готовы выполнять медосмотры не только в Пскове, но и по всей области. «Если будет необходимо, поедем и в Локню, и в Кунью, и в Усвяты», - заверила главный врач медцентра Антонина Осипова.

Таким образом, руководство того или иного предприятия может организовать профосмотр сотрудников с минимальным отрывом от производства. Достаточно выделить помещения для работы врачей.

Центр на 100% укомлектован врачебными кадрами для проведения профосмотров. Здесь работают терапевты, психиатры, наркологи, неврологи, диагносты, гинекологи, хирурги, окулисты, дерматологи, эндокринологи, профпатологи, стоматологи. Это позволит пройти необходимое обследование на территории центра и получить справки в течение одного-двух дней. Больше не нужно ждать приёма специалиста несколько дней или тем более недель. «У нас будет действовать принцип одного окна, мы не будем людей никуда гонять», - подчеркнула Антонина Осипова.

Важная деталь - в «Лидере» трудятся специалисты, дублирующие друг друга. То есть, если один гинеколог отправился на выезд в город или район, рабочее место в медицинском центре не останется пустовать, его коллега проведёт приём.

Помимо плановых медицинских осмотров в «Лидере» можно будет получит необходимую помощь или консультацию узких специалистов, оформить санитарную книжку, сдать анализы и оперативно получить результаты или лично, или по электронной почте. Медцентр также получил право на выдачу больничных листов, имеются лицензии на оформление всех видов справок: медицинская справка 086/У, справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение, санаторно-курортная карта формы 072/у, справка для посещения бассейна, для выдачи лицензии на приобретение оружия и т. д.

На первом этаже центра в перспективе разместится собственная лаборатория для исследования анализов в Пскове и педиатрия. «Нашему городу это жизненно необходимо. Родители знают, каково это собирать справки от врачей перед детсадом или школой», - отметила Антонина Осипова.

По сути, в Пскове появится четвёртая поликлиника. Только без очередей и вечной нехватки специалистов. Цены на услуги медицинского центра будут ниже, чем в целом по городу. Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок.

Чтобы записаться на приём, достаточно прийти на Советскую, 52 лично или позвонить по телефону call-центра 8 (112) 20-18-18, можно набрать номер псковской регистратуры: 8 (900) 996-82-80. Центр будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье - выходные дни.