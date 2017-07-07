День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении отмечается 7 июля

08:21, 07 июля 2017, ПАИ

7 июля отмечается День воинской славы России — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 году. Об этом пишет сalend.ru

Дата, ставшая исторической для российского флота, появилась в официальном календаре российских праздников недавно - 10 июля 2012 года в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» были внесены соответствующие изменения.

Чесменская битва произошла (24-26 июня) 5–7 июля 1770 года в Чесменской бухте на западном побережье Турции. В ходе русско-турецкой войны, начавшейся в 1768 году, несколько эскадр Балтийского флота отправились в Средиземное море, чтобы отвлечь противника от Черноморского флота. Две российские эскадры под общим командованием графа Алексея Орлова обнаружили турецкие корабли на рейде Чесменской бухты. Две русские эскадры включали в себя девять линейных кораблей, три фрегата, бомбардирский корабль и около двух десятков вспомогательных судов. Турецкий флот, находившийся в Чесменской бухте, состоял из 16 линейных кораблей, шести фрегатов, шести шебек (парусно-гребных судов), 13 галер и 32 малых судов.

Бой начался в 11:30 минут 5 июля в Хиосском проливе и вошел в историю как Хиосское сражение. «Святой Евстафий» под командованием адмирала Григория Спиридова атаковал флагманский корабль турецкой эскадры «Реал Мустафа». После того как горящая мачта «Реал Мустафы» упала на «Святого Евстафия», взорвался сначала русский флагман, а затем и турецкий. К 14:00 турки уже отступили в Чесменскую бухту — под прикрытие береговых батарей.

В течение следующего дня российские корабли обстреливали противника с большого расстояния, а к вечеру несколько кораблей встали на якоря перед входом в бухту и вступили в бой с турецкими судами. В половине второго ночи один из линейных кораблей противника взорвался. Бой продолжался до восьми утра и окончился большими потерями с обеих сторон. Однако победа осталась за русским флотом.

Благодаря успешному сражению, россиянам удалось нарушить связи между турецкими военными базами в Эгейском море и установить блокаду Дарданелл. Это сыграло важную роль при заключении мирного договора. Екатерина II, чтобы увековечить это событие, распорядилась создать в Большом Петергофском дворце Чесменский зал, воздвигнуть Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменскую колонну в Царском Селе. Кроме того, в Санкт-Петербурге появились Чесменский дворец и Чесменская церковь. Позже по указу Николая II Чесмой был назван населенный пункт — ныне село в Челябинской области.