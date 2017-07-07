Рождество Иоанна Предтечи празднуют сегодня православные

07:58, 07 июля 2017, ПАИ

7 июля православные верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи, пишет сalend.ru.

В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы, пожилой бесплодной пары, родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

О детских годах Иоанна известно только по рассказу евангелиста Луки. Как он повествует, архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в Храме, возвестил о рождении у него сына, сказав «многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей» (Лк.1:13-17).

Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот покарал его немотой. После того, как Дева Мария узнала, что ее родственница Елисавета в положении, она пришла навестить ее и «когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа» (Лк.1:41). Таким образом своей матери Иоанн предсказал мессию, еще будучи в утробе.

Согласно Евангелию, рождение произошло на полгода раньше Иисуса, его родственника. Отец Иоанна все еще оставался немым, и когда Елисавета пожелала дать сыну указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн («Яхве (Бог) смилостивился»), родственники потребовали от отца подтвердить его письменно. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились.

В Евангелие упоминается о последующих годах детства Иоанна только вкратце, повествуется лишь то, что он «был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лк.1:80), то есть до достаточно зрелого возраста. Упоминается также, что отец Иоанна, Захария, был убит «между храмом и жертвенником» слугами Ирода (Мф.23:35).

Добавим, католическая церковь отмечает Рождество Иоанна Крестителя по старому стилю — 24 июня.