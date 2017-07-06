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Политика

Заключительная в этом сезоне сессия Псковской городской Думы назначена на 14 июля

Заключительная в этом сезоне 86-я сессия Псковской городской Думы 5-го созыва назначена на 14 июля. Заседание начнется в 10:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1). Соответствующее постановление подписал глава Пскова Иван Цецерский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В повестку дня включены 29 вопросов. В частности, депутаты рассмотрят кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Пскова», награждение медалью «За заслуги перед Псковом», заслушают доклад начальника Управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова Сергея Кондратьева о результатах работы за 2015-2016 год.

В повестке дня также значатся пункт о даче согласия на принятие 98 квартир в собственность муниципалитета и другие имущественные вопросы.

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