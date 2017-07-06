Иван Цецерский поздравил с Днём рождения детского омбудсмена Наталию Соколову

15:10, 06 июля 2017, ПАИ

6 июня глава Пскова Иван Цецерский поздравил с днём рождения Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталию Соколову.

Он вручил Наталии Соколовой памятный подарок, цветы и приветственный адрес, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Вне зависимости от занимаемых должностей вы добрый ответственный, искренний и жизнелюбивый человек. Вас отличают высокий профессионализм, чувство долга, доброжелательное отношение к людям», - сказал в поздравительном слове Иван Цецерский.

Напомним, Наталия Соколова стала Уполномоченным по правам ребенка в Псковской области в апреле 2015 года. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания. До этого дважды избиралась в Псковскую городскую Думу. Исполняла обязанности заместителя главы Пскова.