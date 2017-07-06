0
16:46
Школьные ГОСТы чудесные (ВИДЕО)
16:43
РЕВИЗИЯ: Как устроена новая псковская школа
16:27
Четвёртая поликлиника
15:02
Начался ПАИ-live с Михаилом Шараевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:50
Еще два псковича хотят принять участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ»
13:37
Показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» стартует 6 июля в кинотеатрах России
12:15
Александр Любинович пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Еще новости
Общество

Иван Цецерский поздравил с Днём рождения детского омбудсмена Наталию Соколову

6 июня глава Пскова Иван Цецерский поздравил с днём рождения Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталию Соколову.
Он вручил Наталии Соколовой памятный подарок, цветы и приветственный адрес, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Вне зависимости от занимаемых должностей вы добрый ответственный, искренний и жизнелюбивый человек. Вас отличают высокий профессионализм, чувство долга, доброжелательное отношение к людям», - сказал в поздравительном слове Иван Цецерский.

Напомним, Наталия Соколова стала Уполномоченным по правам ребенка в Псковской области в апреле 2015 года. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания. До этого дважды избиралась в Псковскую городскую Думу. Исполняла обязанности заместителя главы Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Школьные ГОСТы чудесные (ВИДЕО)
06 июля 2017
Школьные ГОСТы чудесные (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live с Михаилом Шараевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
06 июля 2017
Начался ПАИ-live с Михаилом Шараевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще два псковича хотят принять участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ»
06 июля 2017
Еще два псковича хотят принять участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ»
Показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» стартует 6 июля в кинотеатрах России
06 июля 2017
Показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» стартует 6 июля в кинотеатрах России
Александр Любинович пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
06 июля 2017
Александр Любинович пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
06 июля 2017
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
Александр Дедовец подал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
06 июля 2017
Александр Дедовец подал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Россияне больше не будут платить за установку счётчиков воды и света
05 июля 2017
Россияне больше не будут платить за установку счётчиков воды и света 1

Идет загрузка...