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Общество

В Пскове повысили надежность эксплуатации газораспределительных систем города

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» завершили работы по замене отключающих устройств, на подземном газопроводе высокого давления в историческом центре Пскова, в районе Кремля и по улице Промышленной. Работы по повышению надежности работы газового оборудования выполнены в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

На фото: замена запорного устройства на газопроводе высокого давления

Во время работ произведена замена пяти отключающих устройства с истекшим допустимым сроком эксплуатации. Три из них заменены на запорную арматуру в бесколодезном исполнении.

«Согласно концепции технического развития газораспределительных систем 2015-2020 ПАО «Газпром», мы планируем постепенно ликвидировать газовые колодцы, затапливаемые грунтовыми водами, с запорной арматурой, не обеспечивающей герметичность перекрытия потока газа. Это не только повысит надежность эксплуатации газораспределительных систем города, но  и значительно облегчит их обслуживание» , - отметила главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

Работы по замене отключающихся устройств проводились без приостановки газоснабжения абонентов.

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