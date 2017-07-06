Еще два псковича хотят принять участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ»

14:50, 06 июля 2017, ПАИ

К претендентам на участие в конкуре городской парковки «ПАРК-ПРОФИ», который пройдет 20 июля в рамках одноименного автофестиваля, присоединились еще два псковича.

24-летний Игорь Карпов, который намерен приехать на парковку ТРК «Акваполис» на автомобиле «Рено Логан». Игорь станет участником «ПАРК-ПРОФИ» уже в третий раз. На сегодняшний день его стаж за рулем – 6 лет.

28-летний Азат Варданян на «Ладе Приора» тоже уже был участником конкурса. Тогда он представлял одну из псковских служб такси, а теперь намерен выступить в «личном зачете». Его водительский стаж – 10 лет.

Конкурс состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19) в рамках большого регионального автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ». Заявки будут приниматься до 18:00 7 июля. С 10 июля по 12:00 18 июля на сайте ПАИ будет идти голосование, победители которого и станут участниками соревнования.

Напомним, традиционно предложение участвовать в конкурсе парковки получат не только обычные автовладельцы, но также псковские службы такси и корпоративные команды: представители местных компаний, служб и ведомств.

Фестиваль «ПАРК-ПРОФИ» объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром. При поддержке спонсоров планируется провести конкурсы «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография». К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова. На его площадке предполагается развернуть ярмарка подержанных авто, а также организовать выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей.

Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа.

Заявку можно отправить, заполнив специальную форму.