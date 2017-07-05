Из-за короткого замыкания выгорел жилой дом в Стругокрасненском районе
6 июля в 12:45 в деревне Бровск Стругокрасненского района произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате жилой дом выгорел внутри и остался без кровли.
Кроме того, в 4:42 в деревне Уклеино Себежского района сгорела крыша бани. Предположительная причина случившегося — нарушение правил безопасности при устройстве печи.
Пострадавших и погибших нет, добавили в ведомстве.