Объявлен аукцион на охрану «Линии Сталина» в Островском районе

15:51, 06 июля 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на обеспечение безопасности на территории филиала Военно-исторического музея-заповедника Псковской области «Мемориальный комплекс «Линия Сталина» в 2017 году, расположенного в Островском районе. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 780 тысяч рублей, источник финансирования — бюджет региона. Подрядчик должен будет оказывать услуги по охране объектов с 1 августа по 31 декабря. Ему придется позаботиться о круглосуточном дежурстве охранников со служебными собаками, оборудовать сигнализацией два ангара, установить сторожевой пост, а в случае отключения электроэнергии обеспечить за свой счет резервное питание для освещения периметра. Кроме того, он должен защищать от террористических угроз и иных экстремистских проявлений участников культурно-массовых мероприятий.

Напомним, что на территории «Линия Сталина» площадью 97 га на удалении друг от друга расположены: экспозиция военной техники 30-60 годов XX века, мемориальное захоронение, памятник воину Великой Отечественной войны, часовня святого Георгия Победоносца, ДОТы, полевые укрепления и заграждения с установленными на них огневыми точками, административное здание, рабочая техника.