На ралли «900 озёр» в Псковскую область приедут практически все участники Чемпионата Белоруссии

15:26, 06 июля 2017, ПАИ

На ралли «900 озёр», которое состоится 6-8 июля в Опочецком районе Псковской области, приедут практические все экипажи, выступающие в этом сезоне в Чемпионате Белоруссии. Напомним, данная гонка является вторым этапом Чемпионата этой страны по ралли.

Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель пресс-центра ралли «900 озёр» Игорь Федотов, в этом сезоне в Чемпионате Белоруссии выступают 9 экипажей, 8 из них подали заявку на участие в псковском этапе серии.

«Гонщики интересные, сильные, будут сравнивать свой уровень мастерства с уровнем российских спортсменов», - отметил Игорь Федотов.

Напомним, ралли «900 озёр» - это 11-й этап Кубка России, 6-й этап Чемпионата СЗФО по ралли и 3-й этап Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

Открытие соревнования состоится 7 июля в 19:00 на центральной площади Опочки. Там же пройдут показательные выступления гонщиков.

Технический старт будет дан 8 июля в 10:00. Протяжённость трассы ралли составит 280 километров, из которых 84 – скоростные участки.

Финиш первого экипажа намечен на 18:00. На 21:00 назначена церемония награждения.

Отметим, что ралли «900 озёр» впервые проводилось в 2016 году. Название гонка получила по количеству озёр, расположенных в районе её проведения.