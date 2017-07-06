О неэффективности борьбы с борщевиком в Пскове заявил директор треста зеленого хозяйства

16:07, 06 июля 2017, ПАИ

О неэффективности борьбы с борщевиком Сосновского в Пскове заявил директор Псковского треста зеленого хозяйства, агроном Михаил Шараев во время прямого эфира проекта ПАИ-live из отеля «Покровский».

«Борщевик Сосновского, который донимает всю европейскую часть России, появился у нас с Кавказа. Причем растение это высокогорное, а у нас он попал в наиболее благоприятные для него условия, здесь у него нет естественных конкурентов. Раньше считалось, что эта культура подойдёт для кормов животных. В частности, в совхозе «Родина» занимались культивацией борщевика, поэтому сейчас там наибольшие его заросли», - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что борщевик Сосновского - это многолетнее растение, размножается исключительно семенами, которые разносит ветер. Агроном назвал два способа борьбы с ним, в том числе, не дать ему цвести и плодоносить (одно растение дает 20-30 тысяч семян). Также, чтобы уничтожить борщевик полностью, как это предусматривалось городской программой на 2014-2019 годы (на ее исполнение предусмотрено 32 млн рублей), следует обрабатывать его гербицидами. Как отметил директор Псковского треста зеленого хозяйства, себестоимость косьбы и обработки гербицидами одна и та же, причем при правильном применении гербициды не оказывают вредного воздействия на землю.

«Я уверен, что средства, предусмотренные аукционом, не будут использованы эффективно. Вот участок перед «Лентой» косили шесть лет подряд, в этом году его не выкосили, и борщевик вырос высотой в два-два с половиной метра. Косить его бесполезно. Да и косить его опасно. Косьба - видимость работы, это Сизифов труд, бесполезное дело. Да, можно скосить его в первый год, чтобы не было семян, на второй год - только обрабатывать, причем делать это весной, когда растение только даст побеги. В итоге процесс борьбы на одном участке займёт 3-4 года», - разъяснил Михаил Шараев.

«Задача в условиях аукциона поставлена не в виде результата, а в виде процесса. На следующий год мы просто не увидим результата этого аукциона», - отметил агроном. По его словам, истреблять борщевик на городских территориях и не делать его рядом на землях, не принадлежащих городу, - бесполезное занятие. М. Шараев подчеркнул, что не видит рациональных причин и не может объяснить того, почему условия аукциона составлены именно с уклоном в сторону косьбы.