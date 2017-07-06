«Псковэнерго» начинает комплексную подготовку электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду

15:44, 06 июля 2017, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» начинает масштабную подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Предварительная проверка готовности производственных отделений филиала начнется 10 июля в Северных ЭС. В ходе проверок комиссии проинспектируют электросетевые объекты на территории ответственности предприятия. В состав комиссий включены специалисты управления технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства, подразделений оперативно-технологического управления, производственной безопасности и производственного контроля «Псковэнерго», а также представители Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Работа комиссий нацелена в первую очередь на оценку качества выполнения плановых ремонтов оборудования, исполнения выданных ранее актов-предписаний надзорных органов и графиков технического освидетельствования, качества диагностики и испытания электросетевого оборудования. Перечень выявленных недостатков и план работ по их устранению сформируют к середине августа, а к 20 сентября все намеченные мероприятия должны быть выполнены. Важной частью мониторинга производственных процессов станет проверка состояния охраны труда в подразделениях, обеспеченность персонала спецодеждой, необходимыми инструментами, средствами индивидуальной защиты и связи.

Еще одним направлением подготовки к зиме станет проведение противоаварийных тренировок персонала, в том числе по вводу графиков временного отключения потребления электроэнергии (мощности), а также учения мобильных бригад «Псковэнерго». В ходе учений планируется отработать взаимодействие с подразделениями МЧС, предприятиями ЖКХ, органами власти и подрядными организациями при выполнении восстановительных работ в случае возникновения технологических нарушений в электросетевом комплексе.

Контроль подготовки «Псковэнерго» к зиме осуществляется в соответствии с «Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период», утверждённым Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения РФ.