Объявлены аукционы на благоустройство дворов в Красногородске

19:30, 06 июля 2017, ПАИ

Объявлены аукционы на благоустройство дворов в Красногородске. Информация размещена на сайте госзакупок.

В частности, планируется обновить территорию многоквартирных домов по улице Пушкина 5, 5-а. Максимальная цена контракта составляет 1 млн 490 тысяч 800 рублей. До 25 сентября подрядчик должен разобрать покрытия и основания и уложить новый асфальт, установить скамейки.

В тот же срок предполагается провести ремонт на территории общего пользования по улице Советской, 20, 24, 24-а. На эти цели заложено 745 тысяч 300 рублей. Исполнителю контракта придется заменить деформированные асфальтобетонные покрытия.

Источник финансирования - субсидии из федерального и областного бюджетов.