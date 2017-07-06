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Общество

Объявлены аукционы на благоустройство дворов в Красногородске

Объявлены аукционы на благоустройство дворов в Красногородске. Информация размещена на сайте госзакупок.

В частности, планируется обновить территорию многоквартирных домов по улице Пушкина 5, 5-а. Максимальная цена контракта составляет 1 млн 490 тысяч 800 рублей. До 25 сентября подрядчик должен разобрать покрытия и основания и уложить новый асфальт, установить скамейки.

В тот же срок предполагается провести ремонт на территории общего пользования по улице Советской, 20, 24, 24-а. На эти цели заложено 745 тысяч 300 рублей. Исполнителю контракта придется заменить деформированные асфальтобетонные покрытия.

Источник финансирования - субсидии из федерального и областного бюджетов.

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