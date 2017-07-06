Пскович досрочно стал Чемпионом России по ралли

16:01, 06 июля 2017, ПАИ

Мастер спорта, гонщик из Пскова Александр Горланов досрочно стал Чемпионом России по ралли в классе R2. Об этом он сообщил Псковскому агентству информации.

«Если формулировать точно, то официально чемпионом я ещё не стал. Дело в том, что Минспорт утверждает результаты Чемпионата в конце осени-начале зимы. К тому же Чемпионат ещё продолжается, поэтому правильнее сказать, что мы первые по итогам пяти этапов из шести и с таким результатом недосягаемы для соперников», - уточнил Александр Горланов.

По его словам, в четырёх этапах экипаж показал лучший результат, в пятом - автомобиль «прилип к сугробу», результатом этого стало небольшое количество очков. «По условиям Чемпионата - зачёт по четырём лучшим этапам из шести, вот и образовалась такая сумма, которую больше никому не повторить», - отметил гонщик.

Александр Горланов уточнил, что не собирается принимать участие в заключительном этапе Чемпионата России ралли «Эковер». «Главная трудность этого года - трудность с бюджетом на выезды. А на заключительный этап, не имея турнирных задач, ехать просто нет смысла», - подытожил пилот.

Напомним, что в 2011 году Александр Горланов стал вице-чемпионом России по ралли. Тогда он завоевал этот титул в экипаже с московским пилотом Геннадием Брославским. По итогам 2015 года пскович стал Чемпионом России в командном зачёте. Этот титул завоевала сборная G-Rally, за которую он выступал.