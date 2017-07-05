Полиция ищет водителя красного автомобиля, сбившего подростка в Псковском районе

19:40, 06 июля 2017, ПАИ

Псковская полиция продолжает искать очевидцев ДТП, в результате которого пострадал 16-летний велосипедист. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее сообщалось, что 3 июля в период между 15:00 и 16:00 на 281-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Псковском районе водитель неустановленной машины наехал на подростка. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавший с различными травмами помещен в отделение травматологии Псковской областной детской больницы. Он получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

«В ходе расследования установлено, что неизвестный мужчина перенес пострадавшего на обочину, после чего с места преступления скрылся. А подросток оставался на месте происшествия до обнаружения его сотрудниками полиции Псковского района. Исходя из имеющихся данных, водитель, совершивший данное преступление, передвигается на автомобиле красного цвета. До места ДТП двигался со стороны города Порхова. Возможно, проживает в районе места происшествия или в близлежащих населенных пунктах. Автомобиль должен иметь характерные повреждения лакокрасочного покрытия в передней части автомашины, а также следы недавнего ее ремонта», - поделились новыми подробностями в ведомстве.

Граждан, которые стали свидетелями произошедшего или располагают информацией об этой аварии, просят обратиться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19 (в дежурную часть, кабинеты № 27 и № 28) контактные телефоны 676-872, 676-801, 59-33-10, 8(953) 237-83-27.