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Общество

50 псковских призывников отправились сегодня на военную службу

Сегодня, 6 июля, со сборного пункта военного комиссариата Псковской области на службу отправились 50 человек. Об этом на пресс-конференции заявил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Призывная компания вступает в завершающую стадию. По заданию штаба Западного военного округа, из Псковской области в Вооруженные силы и другие министерства и ведомства мы должны отправить 900 человек. На сегодняшний день мы отправили 768 человек. До 10 июля, включительно, нам осталось отправить порядка 130 человек», - рассказал Михаил Башлыков.

Кроме того, военный комиссар Псковской области опроверг информацию о том, что псковских призывников в массовом порядке отправляют на службу в «горячие точки»: «Информация, которая недавно проскочила в СМИ, о том, что наши ребята в каких-то «горячих точках» служат – это неправда. Все ребята служат в границах Западного военного округа. «Горячих точек» сейчас на территории России нет», - заявил он.

По словам Михаила Башлыкова, на территории Псковской области остались служить порядка 130 человек. 

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