Торжественный прием выпускников-отличников ПсковГУ прошел в администрации области

16:34, 06 июля 2017, ПАИ

6 июля губернатор Псковской области, председатель наблюдательного совета ПсковГУ Андрей Турчак принял участие в торжественном приеме выпускников вуза, получивших дипломы о высшем образовании с отличием.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По традиции церемония состоялась в актовом зале областной администрации. В числе приглашенных в зале также присутствовали преподаватели и сотрудники вуза, почетные гости и потенциальные работодатели — представители образовательной, социальной, банковской сфер, промышленности, юриспруденции, масс-медиа региона.

Глава региона поздравил выпускников ПсковГУ с окончанием вуза. «Вы показали прекрасные результаты. В этих результатах есть частицы вашего личного труда, вашего усердия, труда ваших преподавателей, которые все эти годы отдавали вам самое дорогое — свое время, свои знания, свое личное отношение. Хочется поздравить также ваших родителей, которые тоже внесли существенный вклад не только в ваше воспитание и образование, но и становление вас как личности», — сказал Андрей Турчак.

Губернатор выразил уверенность в том, что выпускники вуза будут востребованы и найдут применение своим знаниям в разных секторах экономики Псковской области. «Вы — состоялись, а, значит, состоялся наш Псковский государственный университет», — отметил он.

В этом году из ПсковГУ выпускается 1 тыс. 59 студентов, 177 из них получили дипломы с отличием. Лидеры по количеству отличников — факультет образовательных технологий и дизайна и исторический факультет.

Руководитель Псковской области лично вручил 33-м выпускникам, которые закончили вуз на все пятерки, нагрудные академические знаки университета «За отличную учебу».

Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко пожелал выпускникам-отличникам «и впредь оставаться такими же умными и очаровательными», а также быть успешными в профессии. «Сегодняшний прием, наверняка, вам запомнится. Запомнится и тем, что вы внесены в книгу «Золотая летопись Псковского государственного университета». Гордитесь этим. Передайте эту гордость вашим детям, вашим внукам и приходите в университет вместе с ними через много-много лет, чтоб полистать эту книгу и показать свою фамилию. Это здорово», — сказал Юрий Демьяненко.

Выпускников также приветствовали заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов 5-го созыва Виктор Остренко, глава города Пскова Иван Цецерский, Почетный работник образования, директор Многопрофильного лицея №4 Валентина Платонова и другие.

Выпускники университета, представители студенческого актива, победители Всероссийских и международных студенческих проектов в свою очередь выступили с ответным словом. Свою прощальную речь они завершили словами: «Мы остаемся с тобой наш университет. Виват, университет!» После исполнили на латыни «Гаудеамус» — гимн студенчества всех стран.

По окончании церемонии состоялось неформальное общение ее участников и общее фотографирование.

Напомним, первый прием лучших выпускников ПсковГУ состоялся в 2014-м году.