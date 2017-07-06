Псков готовится к празднованию 110-летия легендарного десантника

17:22, 06 июля 2017, ПАИ

По инициативе главы Пскова Ивана Цецерского разработана программа мероприятий, посвящённых памяти Героя Советского Союза, легендарного командующего Воздушно-десантными войсками, генерала армии Василия Маргелова, 110-летие которого будет отмечаться 27 декабря 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Одним из центральных мест празднования станет средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова. Управляющий делами Псковской городской Думы Светлана Комарова, по поручению главы, встретилась с директором образовательного учреждения Маргаритой Ильиной, чтобы обсудить программу и выяснить, насколько готова школа к проведению памятных мероприятий.

Директор школы отметила, что поскольку учреждение носит имя героя, то участвовать в событиях, посвящённых человеку такого масштаба, не только обязанность, но большая ответственность и честь: «Это послужит патриотическому воспитанию подрастающего поколения, углублению знаний среди школьников и расширению их кругозора». Маргарита Ильина проинформировала, что школа нуждается в ремонте актового зала. В планах подготовки к новому учебному году будут заменены пять окон в актовом зале (целевые средства на это заложены в бюджете города на 2017 год), за что директор благодарна главе Пскова, который инициировал замену в этом году 500 окон в образовательных учреждениях города.

Светлана Комарова встретилась также с внуком легендарного десантника - вице-президентом Российского совета по международным делам Михаилом Маргеловым. Он поддержал инициативу псковичей и поблагодарил за внимание к его семье. Михаил Маргелов готов оказать финансовую помощь учебному учреждению.

Вся программа рассчитана на два года. В ней представлены как традиционные, ежегодные мероприятия, посвящённые памяти Василия Маргелова, так и новые. Среди известных псковичам событий - ежегодный межрегиональный слёт военно-патриотических клубов «Внуки Маргелова», который собирает свыше 110 участников из шести регионов России, День дивизии (76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия), ежегодное первенство города Пскова по фехтованию, посвященное памяти В. Ф. Маргелова, традиционный «Круглый стол» с участием ветеранов Пскова и учеников образовательных учреждений, ежегодные соревнования по пулевой стрельбе, День открытых дверей в музее

Боевой славы школы № 18 (в течение года посещение обучающимися образовательных учреждений города экспозиции «Жизнь и подвиг В. Ф. Маргелова»).

Среди новых мероприятий, посвящённых памяти Василия Маргелова, планируется: создание на базе музея Боевой славы школы № 18 виртуальной экспозиции, юбилейный вечер с чтением стихов на военную тематику и концерт ансамблей «Голубые молнии», «Десант», конкурс творческих работ учащихся 1-11-х классов «Есть такая профессия – Родину защищать!» (сочинения, эссе, стихотворения), проведение торжественного заседания Содружества школьных музеев, турнир по борьбе дзюдо.

В год юбилея Василия Маргелова школа № 18 готовит Маргеловские чтения, смотр-конкурс строя и песни (при участии дивизии), торжественное мероприятие, посвященное его памяти.