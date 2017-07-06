Российские и белорусские гонщики сразятся за Кубок главы Опочецкого района

16:53, 06 июля 2017, ПАИ

7 июля в 19:00 на центральной площади города Опочки состоится церемония открытия ралли «900 озёр», которое является 11-м этапом Кубка России, 2-м этапом Чемпионата Белоруссии, 6-м этапом Чемпионата СЗФО по ралли и 3-м этапом Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель пресс-центра гонки Игорь Федотов, сразу после официальной части начнётся слалом на Кубок главы Опочецкого района. В зачёт ралли итоги этого соревнования не пойдут, но его победитель на церемонии награждения в субботу получит специальный кубок.

«Мы постараемся сделать трассу слалома более интересной для участников и зрителей, чем в прошлом году, - отметил Игорь Федотов. – Эти показательные выступления очень нравятся и самим гонщикам, и болельщикам, поэтому мы их и проводим».

Кроме того, 7 июля спортсменов ждёт ознакомление с трассой. Оно пройдёт с 10:00 до 15:00. В этой связи Игорь Федотов призвал местных жителей к бдительности, поскольку интенсивность движения на дорогах значительно возрастёт.

Также в пятницу состоятся технические и административные проверки, медицинский осмотр экипажей.

Стартует ралли «900 озёр» 8 июля в 10:00 из Опочки. Протяжённость трассы гонки составит 261 километр, из которых 84 – скоростные участки.

Финиш первого экипажа намечен на 18:00. На 21:00 назначена церемония награждения.