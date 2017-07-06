На 60% обновили организаторы трассу ралли «900 озёр» по сравнению с прошлым годом

17:08, 06 июля 2017, ПАИ

В этом году организаторы на 60% обновили трассу ралли «900 озёр» по сравнению с прошлым годом. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

По его словам, в этом году гонка пройдёт только по территории Опочецкого района, в прошлом – были также задействованы Пустошкинский и Бежаницкий районы.

В частности, в маршрут введены два новых спецучастка (СУ) в районе деревень Балахи и Есенники, при этом исключён СУ между деревнями Кудеверь и Бардово в Бежаницком районе, который был задействован на ралли «Пушкинские Горы-2017».

«Новая трасса - это всегда интересно и спортивно, если у нас есть, что предложить спортсменам, то мы стараемся это сделать», - заключил Олег Мыслевич.

Напомним, ралли «900 озёр» - это 11-й этап Кубка России, 2-й этап Чемпионата Белоруссии, 6-й этап Чемпионата СЗФО по ралли и 3-й этап Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

Открытие соревнования состоится 7 июля в 19:00 на центральной площади Опочки. Там же пройдут показательные выступления гонщиков – слалом на Кубок главы Опочецкого района.

Технический старт будет дан 8 июля в 10:00. Протяжённость трассы ралли составит 261 километр, из которых 83 – скоростные участки.

Финиш первого экипажа намечен на 18:00. На 21:00 назначена церемония награждения.

Отметим, что ралли «900 озёр» впервые проводилось в 2016 году. Название гонка получила по количеству озёр, расположенных в районе её проведения.