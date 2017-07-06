Профориентацию псковских подростков обсудили на заседании в администрации

17:43, 06 июля 2017, ПАИ

6 июля в администрации Псковской области состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В работе комиссии приняли участие представители профильных ведомств, правоохранительных органов и регионального Центра детского отдыха и оздоровления.

Члены комиссии обсудили работу областной службы занятости по организации профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан для выбора профессии, трудоустройства и обучения.

По данным Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения на начало мая, услугу по профессиональной ориентации получили 1,1 тыс. жителей региона в возрасте до 18 лет. Более 1,3 тыс. выпускников школ приняли участие в анкетировании центра на предмет профессиональных планов и 80% из них изъявили желание получать профессиональное образование. Поступать в вузы намерены 53% опрошенных. В первую очередь для обучения они выбирают сферы здравоохранения, физической культуры и социального обслуживания (14%), транспорт и связь (12%), строительство (10%), торговлю и общественное питание (9%), государственное управление и обеспечение военной безопасности (8%).

Еще одним вопрос касался организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, в период каникул. По информации Государственного управления образования Псковской области, для данной категории подростков организованы профильные смены в детских лагерях, включающие антинаркотическую профилактику и пропаганду здорового образа жизни. В июне, к примеру, они работали в загородном лагере «Космос» и лагере труда и отдыха «Юный спецназовец». С подростками занимались педагоги, имеющие опыт работы с трудными детьми, а также прошедшие специальную подготовку студенты псковского филиала Академии ФСИН России и Псковского государственного университета.

Всего за летний период в профильных спортивно-оздоровительных лагерях побывают 281 состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних ребят.