У опочецкой деревни Рясино разместится зрительская зона на 11-м этапе Кубка России по ралли

17:29, 06 июля 2017, ПАИ

Зрительская зона на ралли «900 озёр» разместится у деревни Рясино Опочецкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

«Зрительская зона будет на подъезде к Рясино, в пяти километрах после зоны старта. Там интересная связка поворотов: в этом месте – череда озёр и дорога идёт вдоль них», - рассказал Олег Мыслевич.

По его словам, боевые автомобили там пройдут трижды – во время 1, 3 и 5 скоростных участков. «Так что, можно приехать на целый день: смотреть гонку, купаться в озере и жарить шашлыки», - заключил президент Федерации.

Напомним, ралли «900 озёр» - это 11-й этап Кубка России, 2-й этап Чемпионата Белоруссии, 6-й этап Чемпионата СЗФО по ралли и 3-й этап Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

Открытие соревнования состоится 7 июля в 19:00 на центральной площади Опочки. Там же пройдут показательные выступления гонщиков – слалом на Кубок главы Опочецкого района.

Технический старт будет дан 8 июля в 10:00. Протяжённость трассы ралли составит 261 километр, из которых 83 – скоростные участки.

Финиш первого экипажа намечен на 18:00. На 21:00 назначена церемония награждения.

Отметим, что ралли «900 озёр» впервые проводилось в 2016 году. Название гонка получила по количеству озёр, расположенных в районе её проведения.