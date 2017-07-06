Пять псковских экипажей примут участие в 11-м этапе Кубка России по ралли

18:01, 06 июля 2017, ПАИ

В 11-м этапе Кубка России – ралли «900 озёр» примут участие пять псковских экипажей. Однако, в зачёте выступят только два из них, ещё три «поедут «нулями» [автомобили безопасности - ПАИ]. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Управлять машинами безопасности будут псковичи Виктор Биченко и Антон Борисенко, а также невельчанин Юрий Васильев.

В зачёте поедут псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь на «Форд Фиеста» (стартовый номер 25) и великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк на автомобиле «Рено Логан» (стартовый номер 35).

Всего в предварительном списке участников гонки значится 41 экипаж. «Это очень хороший результат для соревнований, проходящих в середине лета», - отметил руководитель пресс-центра ралли «900 озёр» Игорь Федотов.

Напомним, ралли «900 озёр» также носит статус 2-го этапа Чемпионата Белоруссии, 6-го этапа Чемпионата СЗФО по ралли и 3-го этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

Открытие соревнования состоится 7 июля в 19:00 на центральной площади Опочки. Там же пройдут показательные выступления гонщиков – слалом на Кубок главы Опочецкого района.

Технический старт будет дан 8 июля в 10:00. Протяжённость трассы ралли составит 261 километр, из которых 83 – скоростные участки.

Финиш первого экипажа намечен на 18:00. На 21:00 назначена церемония награждения.

Отметим, что ралли «900 озёр» впервые проводилось в 2016 году. Название гонка получила по количеству озёр, расположенных в районе её проведения.