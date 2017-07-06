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Общество

Ушёл из жизни заведующий кафедрой в ПОИПКРО Валерий Королёв

4 июля на 77 году ушел из жизни кандидат педагогических наук, доцент, бывший проректор Псковского Государственного педагогического университета имени С. М. Кирова, заведующий кафедрой Псковского  областного института повышения квалификации работников образования Валерий Королёв. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ПОИПКРО.

На фото: Валерий Королёв

Гражданская панихида состоится 10 июля в фойе Большого зала филармонии с 11:00 до 12:00. Автобус для тех, кто хотел бы проводить Валерия Королёва в последний путь на Крестовское кладбище, отправится в 12:00 часов от здания Большого зала филармонии.

Валерий Королёв родился в деревне Сараево Палкинского района Псковской области в крестьянской семье. В 1966 году окончил Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова по специальности «учитель физики средней школы».

Он 9 лет работал директором Черской средней школы, заведующим отделом народного образования Палкинского райисполкома, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой педагогики, 20 лет был проректором заочного отделения Псковского государственного педагогического института (ПГПИ), 12 лет - доцентом и заведующим кафедрой управления развития образовательных систем Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

«За эти годы он плодотворно и многопланово проявил себя как блестящий организатор, учёный, методист, педагог, - подчеркнули его коллеги. - Как учёный, он был постоянно нацелен на внедрение инноваций в сфере образования. Вся многогранная работа нашла отражение в его многочисленных публикациях и учебно-методических материалах по самым актуальным вопросам теории и практики государственно-общественного управления образованием. Им создано более 40 научных работ. Валерий Григорьевич участвовал в качестве руководителя и соисполнителя в целом ряде международных проектов, сотрудничая с учёными из Дании, Голландии, Финляндии. Коллеги будут помнить Валерия Григорьевича как очень позитивного человека, хорошего товарища. Он всегда был готов прийти на помощь, поддержать. Общение с ним обогащало, поднимало настроение, добавляло оптимизма».

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