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Общество

В Псковской области отменили автовокзальные сборы при приобретении билетов

ГППО «Псковавтотранс» с 1 июля прекратило взимание автовокзальных сборов при приобретении билетов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Как пояснили представители ведомства, еще в 2016 году проверка Роспотребнадзора установила, что взимание автовокзального сбора не предусмотрено действующим законодательством и ущемляет права потребителей. По результатам проверки ГППО «Псковавтотранс» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. В его адрес было выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Однако предприятие обжаловало действия Роспотребнадзора в арбитражном суде. В итоге судами различных инстанций была поддержана позиция ведомства о незаконности взимания автовокзальных сборов. 

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