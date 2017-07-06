В Псковской области отменили автовокзальные сборы при приобретении билетов

17:53, 06 июля 2017, ПАИ

ГППО «Псковавтотранс» с 1 июля прекратило взимание автовокзальных сборов при приобретении билетов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Как пояснили представители ведомства, еще в 2016 году проверка Роспотребнадзора установила, что взимание автовокзального сбора не предусмотрено действующим законодательством и ущемляет права потребителей. По результатам проверки ГППО «Псковавтотранс» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. В его адрес было выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Однако предприятие обжаловало действия Роспотребнадзора в арбитражном суде. В итоге судами различных инстанций была поддержана позиция ведомства о незаконности взимания автовокзальных сборов.