Псковское областное Собрание будет сотрудничать с парламентом китайского города Хэйхэ

18:06, 06 июля 2017, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов, заместитель председателя Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Александр Котов принял участие в рабочих переговорах с постоянным комитетом Собрания народных представителей города Хэйхэ Китайской Народной Республики и подписал протокол о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии парламентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

6 июля делегации законодательных органов Северо-Запада России, Дальнего Востока и Забайкалья в рамках совместного заседания Парламентских ассоциаций посетили с дружеским визитом город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян.

Депутаты возложили в городском парке цветы к могилам советских солдат, погибших в августе 1945 года, и встретились с коллегами из Собрания народных представителей.

Председатель Законодательного Собрания Амурской области Константин Дьяконов приветствовал от имени российских парламентариев китайскую делегацию во главе с заместителем председателя постоянного комитета СНП Хэйхэ Линь Бо и поблагодарил соседей за большую работу по сохранению памяти о воинах-героях. Спикер выразил надежду, что визит будет содействовать развитию дружеских связей между представительными органами субъектов Российской Федерации и постоянным комитетом Собрания народных представителей Хэйхэ.

Председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Виктор Новожилов представил входящих в ПАСЗР руководителей региональных законодательных органов и кратко осветил основные вопросы деятельности организации.

«Парламентская Ассоциация позволяет вырабатывать согласованный подход законодателей к проведению политических, экономических и социальных реформ. В эти дни мы обмениваемся опытом по различным аспектам законотворчества с депутатами, представляющими Парламентскую ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье». Мы всегда открыты к диалогу и готовы рассматривать предложения о сотрудничестве в сфере законодательной деятельности», – отметил Виктор Новожилов.

Председатели Архангельского областного Собрания Виктор Новожилов, Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и Псковского областного Собрания Александр Котов подписали протоколы по итогам рабочих переговоров с постоянным комитетом Собрания народных представителей города Хэйхэ Китайской Народной Республики.

Стороны предполагают установить дружеские взаимоотношения, механизм контактов, развивать взаимодействие по вопросам работы и сотрудничества. Также планируется обмен информацией о работе, приглашениями об участии в важных мероприятиях и торжественных событиях. Подписанты намерены активно работать в целях развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, туризма, спорта, науки, культуры, образования и других областях, повышать уровень взаимодействия, способствовать развитию сотрудничества на благо обеих территорий.

Законодательное Собрание Амурской области и постоянный комитет Собрания народных представителей Хэйхэ поддерживают деловые отношения на протяжении уже более десяти лет – в ходе взаимных визитов народные избранники обмениваются опытом нормотворческой деятельности, посещают социальные, туристические, культурные объекты, предприятия, торгово-экономические выставки, изучают опыт работы в разных сферах.

Напомним, в ходе совместного заседания двух Парламентских Ассоциаций – северо-западной и дальневосточной – 22 субъекта Российской Федерации поддержали инициативу псковских депутатов о закреплении полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания за Министерством здравоохранения Российской Федерации. В настоящее время проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» находится на рассмотрении в Государственной Думе.