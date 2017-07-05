Отчёт об исполнении бюджета Псковской области в 2016 году одобрил профильный комитет Собрания

18:08, 06 июля 2017, ПАИ

6 июля на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике депутаты рассмотрели проект закона «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета за 2016 год». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, председатель комитета Борис Полозов напомнил коллегам, что отчёт администрации региона о поступлении и расходовании бюджетных средств в 2016 году обсуждался на всех уровнях и прошёл все предусмотренные законом процедуры: публичные слушания и проверку Счётной палаты.

«Органы Счётной палаты рекомендовали отчёт к принятию», - добавила заместитель начальника Государственного финансового управления области Людмила Павлова.

В ходе заседания комитета у депутатов не возникло вопросов к финансисту. Парламентарии поддержали представленный законопроект, дополнив решение комитета рекомендацией Бориса Полозова, предложенной по результатам проведённых публичных слушаний – конкретные проблемы поднятые гражданами, должны быть отражены не только в протоколе публичных слушаний, но и в соответствующем акте администрации области. «Хотелось бы, чтобы было чётко прописано, в какие сроки проблемы будут устранены», - аргументировал необходимость принятия дополнительного документа Борис Полозов.

Рассмотрение законопроекта «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2016 год» послужило поводом для более широкой дискуссии по вопросу качества и доступности медицинской помощи в регионе.

«Доходы и расходы бюджета Фонда на 2016 год утверждены в сумме 5 млрд 730 млн 430 тысяч рублей, – озвучила цифры руководитель территориального фонда Валентина Альбова. – Сверх первоначально запланированных средств из федерации мы получили 27 млн рублей. Все они были направлены на оплату медицинской помощи, которую жители Псковской области получили за пределами региона в федеральных медицинских учреждениях».

«Наши медицинские учреждения в состоянии оказывать отдельные виды высокотехнологичной медпомощи, но средства «уплывают» в другие регионы. Почему?» - поинтересовался у докладчика Борис Полозов.

Валентина Альбова назвала озвученную проблему «болезненной» и подтвердила, что по итогам первого полугодия 2017 года, как и в прошлом году, наблюдается значительный отток средств территориального фонда в федеральные клиники Санкт-Петербурга и Москвы.

«Ограничений в объёмах оказания высокотехнологичной медицинской помощи для наших учреждений здравоохранения нет, но если пациент сам изъявил желание лечиться в федеральной клинике и получил там медицинскую услугу, то наш фонд не вправе не оплатить её», - пояснила специалист.

Вопрос депутата Сергея Быкова касался жалоб граждан на длительные сроки ожидания плановых медицинских обследований: «Люди приходят и жалуются, что УЗИ приходится ждать по четыре месяца. Разве это допустимо?»

«Ожидание диагностического исследования – две недели, госпитализации – месяц. Всё остальное – нарушение прав застрахованных лиц», - дала официальный ответ руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. Валентина Альбова подчеркнула, что задача главного врача – обеспечить диагностические исследования в установленные сроки. Если в поликлинике или больнице нет собственных возможностей, то медучреждение обязано заключить договоры со сторонними организациями. По словам руководителя территориального ФОМС, за нарушение сроков на медицинские учреждения накладываются финансовые санкции.

«Были случаи, когда медучреждения действительно штрафовали?» - поинтересовался депутат Анатолий Тиханов. Валентина Альбова ответила парламентарию, что в 2016 году сумма штрафов за нарушение качества и сроков оказания медицинских услуг населению медучреждениями региона составила 20 млн рублей.

В продолжение дискуссии Борис Полозов заметил, что далеко не все граждане знают о своих правах, и обратил внимание на необходимость дополнительного информирования населения по вопросам медицинского обслуживания.

Законопроект «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2016 год» был поддержан членами комитета.