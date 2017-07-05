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Экономика

Два резидента псковской ОЭЗ «Моглино» начали подбор персонала для своих предприятий

Два резидента Особой экономической зоны «Моглино», расположенной в Псковском районе, начали подбор персонала для своих предприятий. Об этом рассказала первый заместитель председателя Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Марина Аникеева, отвечая на вопрос депутата Псковского областного Собрания Анатолия Тиханова на заседании комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике 6 июля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания, по совам Марины Аникеевой, на площадке «Моглино» продолжаются строительные работы, зарегистрированы шесть резидентов.

«Мне известно, что крупный производитель сантехники с мировым именем планирует построить завод на территории РФ, но, к сожалению, о возможностях особой экономической зоны в Псковской области ничего не слышал», - посетовал на нехватку информации о проекте «Моглино» Анатолий Тиханов и передал координаты потенциального инвестора в комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Марина Аникеева поблагодарила депутата «за содействие и помощь», согласившись, что проект «Моглино» нуждается в дополнительной рекламе.

Обсуждение Особой экономической зоны проходило в рамках рассмотрения поправок   в Государственную программу Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы». Изменения связаны с приведение объёмов финансирования госпрограммы к актуальным параметрам бюджета текущего года.

Также депутаты обсудили поправки в областную госпрограмму «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы». Они вызваны уточнением финансирования. Кроме того, при обсуждении программы Борис Полозов в очередной раз поднял вопрос о необходимости асфальтирования грунтовых дорог в населённых пунктах, которые водители большегрузов зачастую используют, как альтернативу платным магистралям. По предложению Бориса Полозова в решении комитета отражена конкретная рекомендация об асфальтировании участка дороги в деревне Селявы Себежского района.

Также в повестке дня значился законопроект «О внесении изменения в статью 4 Закона Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» был снят с рассмотрения. Соответствующее письмо в комитет направила автор законодательной инициативы депутат Ульяна Михайлова.

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