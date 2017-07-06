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Общество

Выставка «От семьи тропинка к роду и народу» откроется в Пскове 7 июля

7 июля в 15:00 в фойе Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2)  состоится открытие выставки «От семьи тропинка к роду и народу», посвященной Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Ведущие презентации расскажут об истории любви Петра и Февронии, ставших образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни, об истории появления праздника в России.

В экспозиции будут представлены издания для детей и взрослых из фондов Псковской областной библиотеки и библиотеки воинского храма святого князя Александра Невского о неколебимых ценностях семейной жизни, верности и постоянстве, о любви и уважении к детям и пожилым людям, о таинстве венчания. Большой раздел выставки посвящен князю Петру и княгине Февронии, муромским чудотворцам, святым покровителям брака. Посетители смогут увидеть предметы быта, связанные с темой семьи, сувениры из города Мурома, где покоятся мощи святых супругов.

С музыкальным приветствием обратится к собравшимся хор воспитанников воскресной школы храма святителя Василия Великого (на Горке).

 

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