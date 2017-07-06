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Общество

Монумент «Ледовое побоище» в Псковской области получит охранную зону

Утвердить границы зоны охраны монумента «Ледовое побоище», а также особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам предстоит депутатам Псковского областного Собрания. Проект постановления находится на рассмотрении в региональном парламенте, вопрос включён в повестку ближайшей сессии, назначенной на 11 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Фото sobranie.pskov.ru

В соответствии с предложенным документом прилегающая к памятнику территория поделена на участки, отнесённые к двум типам: зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зону охраняемого ландшафта.

В первом случае предельная высота строений не может превышать 10 или 12 метров в зависимости от расположения участка. При этом введено ограничение на реконструкцию и капитальный ремонт зданий в габаритах, превышающих существующие, а также строительство сооружений промышленного и производственного назначения, взрыво- и пожароопасных предприятий, загрязняющих почву, атмосферу, водоемы.

Фото sobranie.pskov.ru

Во втором случае капитальное строительство не предусмотрено вовсе, но проект предполагает установку малых архитектурных форм, плоскостных объектов с некапитальными вспомогательными сооружениями, не превышающими трёх метров, нестационарных объектов туристического, спортивного, обслуживающего и торгового назначения.

Приветствуется создание видовых площадок в местах наилучшего восприятия панорам устья реки Великой, создание парковых зон и их обустройство, проведение работ по восстановлению сложившегося соотношения открытых и закрытых пространств.

Фото sobranie.pskov.ru

На всей территории установлены строгие требования к размещению рекламных конструкций. На одном из участков разработчики документа предлагают разрешить  выпас животных и сенокошение.

Добавим, монумент «Ледовое побоище» является объектом культурного наследия регионального значения, построен в 1993 году в Псковском районе на горе Соколиха. Проект постановления получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Теперь его рассмотрит комитет по законодательству и местному самоуправлению. Принятие документа не потребует затрат областного бюджета.

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