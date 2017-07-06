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Общество

Виктор Остренко: Выпускники ПсковГУ – главные инвестиции в будущее региона

Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко принял участие 6 июля в торжественном приёме выпускников Псковского государственного университета, получивших дипломы о высшем образовании с отличием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото sobranie.pskov.ru

В. Остренко обратился к выпускникам, получившим красные дипломы, от имени депутатского корпуса. «Перед вами открываются двери взрослой профессиональной жизни. Хочу пожелать, чтобы вы успешно распорядились тем капиталом знаний, который получили в главном вузе нашей области», - сказал он. 

Вице-спикер заметил, что торжественный приём в честь отличников ПсковГУ состоялся в зале, где «проходят рабочие будни законодательного органа области» и напутствовал молодых специалистов: «Мы верим в вас! Мы ждём вас! Мы уверены, что вы – самые главные инвестиции в будущее Псковской области».

Фото sobranie.pskov.ru

Отметим, что в этом году Псковский государственный университет выпускает 1059 студентов. 177 из них получили дипломы с отличием. Лидеры по количеству отличников – факультет образовательных технологий и дизайна и исторический факультет.

Фото sobranie.pskov.ru

Добавим, что среди выпускников 2017 года, окончивших ПсковГУ с отличием, и самый молодой депутат областного Собрания Лидия Драгунова. В ходе торжественного приёма парламентарий получила нагрудный академический знак университета «За отличную учёбу» из рук губернатора Андрея Турчака.

 

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