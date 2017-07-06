Дмитрий Ашкинази пополнил список желающих участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
31-летний Дмитрий Ашкинази оказался в списке претендентов на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». На конкурс водитель с 8-летним стажем приедет на автомобиле «Nissan Almera».
Конкурс состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19) в рамках большого регионального автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ». Заявки будут приниматься до 18:00 7 июля. С 10 июля по 12:00 18 июля на сайте ПАИ будет идти голосование, победители которого и станут участниками соревнования.
Традиционно предложение участвовать в конкурсе парковки получат не только обычные автовладельцы, но также псковские службы такси и корпоративные команды: представители местных компаний, служб и ведомств.
Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.
В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа.
Заявку можно отправить, заполнив специальную форму.