Ввоз 20 тонн лука из Сербии запрещен в Пыталовском районе

20:55, 06 июля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен ввоз из Сербии партии репчатого лука весом 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило несоблюдение карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза.